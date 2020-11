Serie C: vittoria rigenerante per la Vis Pesaro. Il Legnago frena anche la FeralpiSalò

Vis Pesaro - Gubbio

Vittoria rigenerante per la Vis Pesaro contro una diretta concorrente alla salvezza come il Gubbio. Dopo 8 giornate infatti si scava il primo solco in classifica: 3 squadre a 3 punti; Gubbio, Fano e Arezzo, 4 punti sopra la Fermana a 7. Ma andiamo con ordine perché il Gubbio a Pesaro spreca molto: comincia Gerardi che con il piatto destro trova l'opposizione di Bastianello ben posizionato sul primo palo. De Silvestro un po' troppo lezioso nella circostanza cerca un sinistro che non gira come avrebbe voluto l'attaccante rossoblu. Reclama la Vis per il tocco su Gelonese l'arbitro lascia correre. Ancora Vis, sul cross dalla destra prima Giraudo poi De Feo non trovano la porta. Al termine del primo tempo annullato un autogoal del portiere della Vis Bastianello, che nel ricadere mette la palla nella propria porta, ma probabilmente l'arbitro fischia molto prima, quando la sfera esce dal rettangolo nella traiettoria d'angolo. Contropiede Gubbio, Malacarri palo interno e sfera larga, rossoblu molto sfortunati nell'occasione. Si gioca ad una porta sola: Gerardi dalla piccola mette dentro ma non trova compagni pronti. È un assalto senza trovare il malloppo, sbaglia da tre metri anche Pellegrini. E quando sbagli così tanto poi vieni punito. Per il Gubbio un'autentica beffa quando Giraudo da posizione defilata trova il pertugio. Anche il pareggio sarebbe andato stretto alla squadra di Torrente per quello che si è visto, non entra neanche la conclusione di Pasquato. Gubbio sprecone, Vis fortunata e vincente. A Pesaro, Vis Pesaro batte Gubbio 1-1.





Delle grandi solo il Perugia è riuscito ad avere ragione dele Legnago Salus capace di stoppare anche la FeralpiSalò. Grandolfo troppo solo in mezzo all'area per il vantaggio dei padroni di casa. Pareggio di Scarsella sul filo del fuorigioco. Per offsside annullato il raddoppio sempre di Scarsella. Nella ripresa traversa della Feralpi con Miracoli che sbaglia sulla respinta del legno, ma anche qui posizione irregolare. È l'ultimo sussulto. A Legnago, Legnago Salus – FeralpiSalò 1-1.