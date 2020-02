Serie D Girone F: dal prossimo anno si chiamerà solo Cattolica. La denominazione San Marino sparirà definitivamente?

L'unica romagnola superstite, di una settimana che verrà ricordata nel tempo, è il Cattolica SM. La squadra di Emmanuel Cascione, salvo nuove direttive, giocherà regolarmente domenica primo marzo a Fiuggi. Ad un periodo molto negativo che ha portato i giallorossi all'ultimo posto fa da contraltare un momento molto positivo con 7 risultati utili che hanno portato 13 punti in classifica ed una squadra che sembrava condannata alla retrocessione, adesso pensa alla salvezza diretta. Al contrario di quello che è accaduto nelle precedenti stagioni, la dirigenza non ha screditato il tecnico, al debutto in panchina, e nonostante i 14 incontri senza vittorie, ha tenuto duro probabilmente anche per mancanza di alternative valide, ed ora raccoglie i frutti della lungimiranza, novità assoluta nella gestione Mancini. Ogni energia è rivolta a completare la rimonta che si può raggiungere in due modi: la salvezza diretta, a 9 giornate dalla fine, dista 6 punti, oppure metterne 8 tra se e la terzultima attualmente l'Avezzano a – 5. Con 8 punti o più i play out non si disputerebbero. L'altro ragionamento va fatto più ad ampio raggio: il prossimo anno alla lega potrebbe essere comunicato solo il nome del Cattolica. La denominazione San Marino potrebbe sparire definitivamente.

Nel video l'intervista a Marusia Giannini - Presidente Cattolica S.M.