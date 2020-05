Serie D: il Cattolica SM verso la salvezza

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha votato all'unanimità le proposte che saranno portate al vaglio del prossimo Consiglio Federale per quanto riguarda i meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali, per la necessaria ratifica. Con riferimento alla serie D, la LND proporrà al massimo organismo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento.

Alla luce della proposta che deve essere ratifica dal Consiglio Federale della FIGC, il Cattolica SM potrebbe festeggiare la salvezza nel campionato di serie D girone F, promosso il Matelica, retrocesse: Sangiustese, Avezzano, Chieti e Jesina. Nel girone D, salirebbe di categoria il Mantova. Retrocessioni per: Crema, Ciliverghe, Alfonsine e Savignanese.