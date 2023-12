Serie D: Ravenna ancora in bianco, Lentigione 2°

I gol della serie D

Secondo 0-0 in fila per la capolista Ravenna, stavolta contro un Progresso salito, con 7 punti consecutivi, fino al bordo alto dei playoff. Eppure i giallorossi mantengono invariato il margine, perché il Victor cade bcol Forlì: doppietta di Merlonghi - capocannoniere a quota 9 con Gobbi del Sant'Angelo – e Babbi, di Arlotti l'accorcio del San Marino.

Che cede il 2° posto al Lentigione, che col 6° successo in striscia, 3-0 sull'Imolese, si porta a -2 dal Ravenna. Nanni in area per Montipò che si gira e sorprende Adorni; poi Sala affonda dal lato corto, sfinisce di finte Dall'Osso e offre a Nanni un pallone solo da spingere dentro. Il girochiave è di Battistello, che riceve da Nappo e la piazza sul palo lontano.

I rossoblu di D'Amore cedono il 4° posto alla Pistoiese, vincente 2-1 in casa del Sangiuliano City. Diodato per Macrì, Manfrin respinge e Trotta ribadisce per il vantaggio dei toscani, che raddoppiano con la perla di Chrysovergis, una punizione dal vertice destro dritta nel 7. Nel recupero il vano accorcio con l'inzuccata di Makni, Valentini respinge ma il pallone ha già varcato la linea. Imolese 5ª dunque, raggiunta da Corticella e Carpi con due vittorie facili.

Per il Corticella 3-0 sul fanalino di coda Certaldo, tutto dal 67° in avanti: apre il rigore di Trombetta, poi le conclusioni di Bertani, rimpallate una da Fontanelli e una dal palo, portano al bis di Farinelli e alla doppietta di Trombetta.

Per il Carpi addirittura 4-0 sulla Sammaurese: D'Orsi da fuori, Molinaro para e Tcheuna la sblocca in ribattuta. L'allungo con due spunti solisti, di Saporetti, destro secco dal limite, e di Mandelli, incursione in area e diagonale in buca d'angolo. Proprio Mandelli va poi a scodellare per Sall, che passa su Morri e Tamai e fa poker.

Per la Sammaurese 5° ko in fila e zona playout: staccata di un punto da Progresso e Prato che fa 1-1 col Fanfulla: Libertazzi para il rigore di Tedesco e salva i lombardi che poi passano con la torre di Suardi per l'acrobazia di Kakou; quindi il pari da fuori di Cela, infilatosi tra Izzo e Latini. 1-1 anche tra Sant'Angelo, a segno con la sponda di Bernini per il destro in buca di Uggé, e il Borgo San Donnino, che al 95° la riprende con la punizione di Ferretti che Nucci respinge sul piede di Bongiorni e stacca di un punto l'ultimo posto. 0-0 infine tra Aglianese e Mezzolara.