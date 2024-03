Serie D, Salvatore Utro è il nuovo allenatore del United Riccione

Il palermitano classe ’83 Salvatore Utro è il nuovo tecnico dello United Riccione. La scelta del Presidente Pasquale Cassese è ricaduta sull’allenatore, con patentino UEFA A, che ha guidato Marina di Ragusa, Misilmeri ed Enna e che dopo una buona carriera da calciatore ha scelto la carriera da tecnico. Utro dirigerà oggi il suo primo allenamento, l’esordio domenica al Nicoletti per la sfida contro il Real Monterotondo. “Se ho fatto 1200km per raggiungere Riccione in una notte - ha commentato il tecnico appena arrivato in sede - è perché credo nei progetti tecnici e manageriali di questa società e perché da qui ho intenzione di costruire la parte migliore della mia carriera”.