Serie D: stangata del giudice sportivo, 11 giornate di squalifica per il Corticella

Le tre espulsioni rimediate nella sfida contro l'Aglianese hanno avuto effetti anche a livello di squalifica. Il Corticella aveva terminato in otto la gara persa contro i toscani. Il giudice sportivo ha inflitto 6 giornate di squalifica al calciatore Nicola Farinelli. Nel comunicato si legge: "espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Inoltre, al termine della gara, davanti agli spogliatoi, reiterava la condotta e rivolgeva nuovamente espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara". Tre giornate di squalifica per Romeo Bertani, "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto" e infine due giornate di squalifica per Francesco Menarini, "per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Il Corticella, probabilmente una delle rivelazioni del campionato insieme al Victor San Marino, dovrà fare a meno di tre pedine importanti nella prossima trasferta in casa del Carpi.