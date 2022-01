Si arrende la serie D, la A vacilla

L’Asl di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina: la società granata è stata così obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove domani è in programma la partita Atalanta-Torino valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. La Salernitana non va a Venezia e sono a rischio anche le partite Spezia-Verona e Fiorentina-Udinese. Intanto il dipartimento Interregionale, tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, ha disposto la sospensione dell'attività agonistica del campionato di Serie D prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022.