Sono 22 i gol della 32ª in Serie D Girone D

Il gran gol dell'ex Rimini Greselin concede speranze al ravenna di accorciare in classifica. Il Carpi si riaggiusta e la pareggia con il piazzato sul primo palo di Sall, Sorpasso, su azione d'angolo con Calanca. Allo stadio Cabassi di Carpi, Carpi batte Forlì 2-1. Il Ravenna continua a fare il proprio dovere e con il Certaldo è poco più che una formalità: doppietta di paolo Rrpaj e sigillo finale di Diallo su errore della difesa. Ravenna batte Certaldo 3-0.

Alberto Formato, sempre lui, porta in vantaggio il Lentigione sul Prato, sinistro deviato, ma vincente. Reazione dei toscani che trovano il pareggio con Santarpia. Il centroavanti capitano del Lentigione è sempre in agguato soprattutto, l'area di rigore è casa sua. Prima la doppietta per il nuovo sorpasso. A stretto giro arriva anche l'At Trick, Formato raggiunge quota 15 gol in stagione. Lentigione batte Prato 3-1.

Il Victor San Marino torna in zona play off con la vittoria sull'Imolese, decide il gol di Adamu Haruna. Il gol di Pinelli che sorprende anche l'operatore Tv dà la vittoria al Progresso sull'Aglianese. Il rigore di Salzano porta avanti il san Giuliano City sul Fanfulla che poi dilaga nel finale con Cogliati e Mutton. A Milano, San giuliano City batte Fanfulla 3-0. Il Mezzolara mette nei guai la Sammaurese. Benedettini per il vantaggio dei verdi. Diagonale di Misuraca per il pareggio della squadra di Taccola. Su rigore Alessandrini riporta avanti il Mezzolara che la chiude con il sinistro di Dominici. Mezzolara batte Sammaurese 3-1.