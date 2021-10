Sono 22 i gol della decima giornata in Serie C

Risalita prepotente del Modena che centra la seconda vittoria consecutiva la quarta nelle ultime cinque. Controllo con il destro violento sinistro e il Modena con Mosti in apertura sblocca la sfida dell'adriatico. Il pareggio abruzzese con Ferrari, stop e girata per il momentaneo 1-1. Illanes su Giovannini non ci sono nemmeno le proteste per un rigore che più netto non c'è n'è. Ogunseye decide su rigore. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Modena batte Pescara 2-1.

Bulevardi per il tap in del vantaggio del Gubbio sulla Carrarese. Aurelio al termine di una mischia risolta dopo una serie di batti e ribatti per il raddoppio rossoblu. Splendido il destro di Oukhadda per il tris del Gubbio, ma va detto che la Carrarese di Di Natale ha gettato al vento tante opportunità per riaprirla. A tempo abbondantemente scaduto poker troppo severo firmato Spalluto. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Carrarese 4-0.

Grosseto in vantaggio con il diagonale di Arras. Pareggio con una veloce ripartenza per il Teramo con Hadziosmanovic. Allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, Grosseto – Teramo 1-1. Vola l'attaccante dell'Olbia Udoh, in contropiede, sterza e chiude con il sinistro in buca d'angolo. Il raddoppio si origina da calcio d'angolo chiude Travaglini. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Olbia batte aquila/Montevarchi 2-0. Murilo con la complicità di Lanni porta in vantaggio la Viterbese sul Siena. Torna al gol ed è notte fonda per il Siena di Alberto Gilardino, Emilio Volpicelli. A Viterbo, Viterbese batte Siena 2-0.