Stasera ritorna la Champions

Quinta giornata di Champions League per i Gruppi E-F-G-H. Impegno decisivo per l'Atalanta a Berna contro gli svizzeri dello Young Boys: per i bergamaschi non c'è alternativa alla vittoria per riagguantare uno dei due posti che garantiscono il passaggio del turno attualmente occupati dal Manchester United e Villareal.

Nel Gruppo H la Juventus, che guida il girone, riceve il Chelsea in una partita che potrebbe assegnare aritmicamente il primo posto ai bianconeri. In ogni caso la Juventus è già qualificata agli ottavi.