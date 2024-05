Stefano Cassani saluta dopo due grandi stagioni

Come già anticipato nel servizio di San Marino RTV dello scorso 15 aprile, il tecnico ha deciso di non proseguire la sua avventura sul Titano. Si interrompe così un rapporto molto positivo durato due stagioni con la vittoria del campionato di Eccellenza e il possibile ingresso nei Play Off nel primo campionato di Serie D. Cassani ha già comunicato la sua decisione a società e stretti collaboratori e domani al termine dell'incontro con il Borgo San Donnino verrà omaggiato con una targa ricordo di queste due splendide stagioni. Ovviamente, qualora il Victor centrasse l'ingresso ai play off, sarà ancora lui a guidare i biancoazzurri, ma il vero saluto, l'addio ufficiale, verrà dato domani al termine della partita.

Alla base della sua decisione ci sono diversi ragionamenti. Il primo punto riguarda la voglia del 35enne tecnico di Faenza di misurarsi con altre piazze. Dopo due anni in cui è stato capace di vincere il campionato di Eccellenza e portare la neopromossa a centrare, lo vedremo domani, i play off, ritiene conclusa la sua avventura. Cassani lascia il Victor da vincitore. Il secondo punto sta proprio nel modo di concepire il calcio. Cassani è un tecnico maniacale, cura ogni piccolo dettaglio e quando ha capito che per la nuova società non era una priorità incontrarlo ufficialmente in tempi brevi per progettare l'immediato futuro, si è indispettito e non ha ritenuto opportuno concedere ulteriori proroghe.

Il Presidente Montanari e il DG Montella hanno tergiversato troppo. Il nuovo proprietario del Victor, probabilmente, avrebbe atteso la fine della stagione per poi mettersi a tavolino con il tecnico, abituato, come detto, a pensare calcio in maniera diversa. Cassani, dopo i continui rinvii, può aver pensato che Emiliano Montanari abbia altre idee per la panchina del Victor, altrimenti avrebbe già bloccato il tecnico di Faenza a cui certamente non mancano i corteggiatori. Cassani saluta e, chissà, potrebbe essere solo un arrivederci per un allenatore giovanissimo che a San Marino ha fatto e si è trovato molto bene.