Teramo più brillante in partenza Malotti in girata blocca Ghidotti. Comincia a prendere la mira il giovane rumeno del Teramo Daniel Birlingea conclusione con il destro fiondata ma fuori di un palmo. Il Gubbio non entra in partita, Birlingea da un altro saggio delle sue qualità: si avventa su un passaggio a ritroso maldestro ne salta un paio poi va con il diagonale di sinistro. 21 anni sentiremo parlare di questo Birlingea. Anche il Gubbio ha un giocatore che si sta mettendo particolarmente in luce Doudou Mangni, giocata sontuosa la sua con sinistro ad incrociare che si stampa sulla traversa. Impossibile tenere Birlingea l'attaccante lanciato a rete supera Ghidotti in velocità, indirizza a rete, Signorini salva a portiere battuto.

Resta in piedi il Gubbio anche quando nella ripresa l'arbitro sventaglia il secondo giallo ad Arena. Gubbio in 10. Il Teramo in controllo ma che non la chiude mai, così facendo i rossoblu in maglia bianca la pareggiano su palla inattiva il colpo di testa risolutore è di Redolfi. Bernardotto continua a litigare con il gol, per la seconda volta davanti a Ghidotti, non riesce a metterla in porta. Gran punto per il Gubbio di Torrente. Allo stadio Bonolis di Teramo, Teramo – Gubbio 1-1.