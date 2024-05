É ufficiale: Thiago Motta non é più l'allenatore del Bologna. Lo comunica il club rosso-blu dopo un colloquio avvenuto a Casteldebole con il tecnico. "In mattinata Thiago Motta ha comunicato alla società l'intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna. Preso atto della decisione, il club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".