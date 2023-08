Tonfo Italia, il Sudafrica segna al 92° ed elimina le azzurre

I Mondiali di calcio si confermano stregati per l'Italia, uomini o donne che sia. Alle azzurre bastava un pari per andare agli ottavi, invece il Sudafrica le batte per 3-2 e le soffia secondo posto e qualificazione. Inutile la doppietta di Arianna Caruso, che sblocca il risultato su rigore e poi, dopo il ribaltone sudafricano con l'autorete di Orsi e il gol di Magaia, al 74° sigla il pari che varrebbe il passaggio del turno. Invece, al 92°, arriva il beffardo tris sudafricano con Kgatlana: per riacciuffare gli ottavi non sono sufficienti 16' di recupero, per l'Italia il Mondiale finisce ai gironi.