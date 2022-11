Torres-Montevarchi 2-1

Torres - Montevarchi

Lo scivolone col Pontendera non ha destabilizzato una Torres che gira bene e si ripiglia subito, battendo 2-1 un Montevarchi che, viceversa, è messo sempre peggio: il 5° ko consecutivo costa il sorpasso di Alessandria e Olbia e avvicina il fondo della classe, col San Donato che, ora, è appena un punto più sotto.

E anche la fortuna non gioca a favore, perché quando Barranca insacca di testa su lancio di Mané è fuorigioco e non vale. Di là invece angolo di Liviero, torre di Antonelli e altra inzuccata vincente di Scappini, stavolta è regolare e la Torres la sblocca. Scappini protagonista involontario anche su un rimpallo che favorisce Diakitè, il cui mancino da appena dentro l'area lascia a desiderare. Poi liscio di Nador buono per Ruocco, il 10 se l'aggiusta e calcia ma sbatte sul riscatto del difensore.

Il Montevarchi si sveglia sul tramonto di frazione ancora sull'asse tra Mané e Barranca, che impatta male e la consegna ai guanti di Salvato. Con l'intervallo Malotti si gioca la carta Alagna e fa bene, col subentrato che parte a razzo in fascia e, varcata l'area, crolla sul contrasto di Bonavolontà: rigore, dal dischetto Giordani è spiazzante e ristabilisce la parità. Alagna di nuovo coinvolto sul cross di Mané, il suo mancato colpo di testa inganna Salvato che rischia un po' ma alla fine la sistema.

Esito opposto, dall'altra parte, sul lancio di Lora: Tozzuolo pasticcia nell'appoggio a Mazzini, Masala s'inserisce rapace e spacca in anticipo sull'uscita del portiere, riportando avanti la Torres. Il Montevarchi comunque non s'arrende: Alagna per Barranca che calcia sull'esterno rete, ed è esterno rete anche quando, sullo spunto ancora di Barranca, Antonelli va di testa rischiando l'autogol. Non succede altro, giusto un velleitario tiro di Sanat respinto da Mazzini che non sposta nulla nella sostanza dell'incontro.