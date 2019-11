Tra una settimana l'incontro con la Repubblica Ceca. Diramata la lista dei pre-convocati

Sono 26 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 di San Marino, Fabrizio Costantini, per l'impegno internazionale di giovedi 14 novembre a Chomutov in Repubblica Ceca. Si tratta di pre-convocazioni, perché il C.T sarà costretto a lasciarne a casa 6, la lista ufficiale infatti prevede un massimo di 20 convocati. 3 Portieri: Davide Colonna, Mirko De Angelis, Thomas Paolini. 11 Difensori: Samuel Alvarez Averhoff, Michele Cevoli, Giacomo Conti, Alex De Biagi, Simone Franciosi, Diego Moretti, Simone Nanni, Filippo Quaranta, Stefano Sartini, Federico Togni, Mattia Valentini. 9 Centrocampisti: Mattia Ceccaroli, Luca Cecchetti, Riccardo Colonna, Federico Dolcini, Giacomo Francioni, Alessandro Liverani, Riccardo Michelotti, Jacopo Raschi, David Tomassini. 3 Attaccanti : Daniele Babboni, Samuel Pancotti, Eugenio Zucchi.

La nazionale partirà martedi 12 novembre da Bologna alle 10.45 per fare uno scalo a Francoforte e arrivo a Praga intorno alle 14. Giovedi ore 18 l'incontro valido per le qualificazioni al campionato europeo Under 21 Repubblica Ceca – San Marino. E' l'ultimo impegno dei biancoazzurrini del 2019