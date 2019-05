Trionfa la Viterbese Decide un goal di Atanasov nel recupero

È un autentica beffa per il Monza che si vede sfilare la Coppa Italia quando già sembrava in bacheca. Il goal di vantaggio del Monza (2-1)maturato all'andata ha resistito fino al 92esimo quando Vandeputte, inserito nella ripresa dal tecnico della Viterbese Rigoli, mette in mezzo un pallone sul quale si avventa il bulgaro Atanasov che scarica in scivolata alle spalle di Sommariva, il goal che vale il trofeo. È la prima Coppa Italia per la Viterbese, ed arriva esattamente 12 mesi dopo la finale persa con l'Alessandria. La formazione del tecnico Rigoli ha mantenuto una continuità di rendimento che l'ha portata a credere fino in fondo ad un obiettivo che stava per sfuggire per il secondo anno consecutivo. Esulta anche il Presidente Camilli euforico al termine dell'incontro. Al Monza di Silvio Berlusconi, assente a Viterbo, restano i play off promozione che cominceranno domenica in casa con la Fermana. Beffata anche la Ternana che fino a pochi istanti dalla fine sentiva già odore di play off. La Viterbese, che nel girone C non si era qualificata per gli spareggi promozione, irrompe grazie alla Coppa Italia e salterà i primi due turni. Il regolamento prevede che la vincente di questo trofeo, si qualifichi per i Nazionali. A Viterbo, Viterbese batte Monza 1-0. Coppa Italia ai gialloblu