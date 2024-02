Tris di gol e di vittorie per la Carrarese: battuta anche l'Entella

Entella - Carrarese

Vola la Carrarese, al terzo successo consecutivo. I marmiferi fanno la voce grossa anche a Chiavari e superano 3-1 l'Entella. Eppure erano stati proprio i padroni di casa a partire forte: pasticcio di Di Gennaro che svirgola e favorisce Lipani, bravo prima a crederci e poi a beffare Bleve in diagonale: 1-0 al 6' e strada che sembra in discesa. Ma il festival degli orrori difensivi non è finito e questa volta ad approfittarne è Carrara: il corner battuto da Cicconi taglia tutta l'area e finisce sui piedi di capitan Della Latta che – tutto solo – è libero di appoggiare in tap-in per l'immediato pareggio. L'Entella subisce il colpo, a cavallo dei due tempi ci vuole un super De Lucia per mantenere l'1-1: non complicata la risposta sul destro da fuori di Schiavi, autentico miracolo sul mancino in controtempo di Finotto. Gran parata con la mano aperta e si resta così.

Ci vuole un altro errore della difesa ligure per completare la rimonta: Santini difetta nello stop a centro area dopo un angolo, Panico gliela porta via e incrocia là dove De Lucia – questa volta – non può nulla. 2-1 per la Carrarese e piove sul bagnato per l'Entella che rimane in 10 per il rosso rifilato a Montevago, entrato appena 3 minuti prima. Gesto di reazione del classe 2003 dopo una serie di sbracciate con Illanes. Nonostante tutto la Virtus ci prova e sfiora il 2-2 con Corbari. E allora gli ospiti la chiudono: sul lancio dalle retrovie Finotto sfila a Zappella, scavalca De Lucia con il pallonetto e deposita in rete per il 3-1 che scrive la parola “fine” al match. Il 32 va vicino alla doppietta personale ma De Lucia e il palo gli dicono di no. In un colpo solo, la Carrarese stacca il Perugia e si riavvicina ad una Torres in caduta libera.