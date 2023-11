Troise: “A Rimini ci sono tutte le componenti per costruire qualcosa di importante”

Nel video l'intervista a Emanuele Troise

È arrivato l'11 ottobre per sostituire Gabriel Raimondi, il tecnico argentino, esonerato dopo sette giornate, poi diventato il nuovo vice-allenatore del Siviglia. Emanuele Troise ha firmato un contratto che lo lega al Rimini fino al giugno 2024, per il 44enne napoletano Rimini rappresenta un trampolino di lancio, una piazza da lui stesso definita ideale per fare bene.

Cambio di passo, dovuto ad un repentino cambio di mentalità, Troise ha lavorato su testa e gambe dei giocatori, ha irrobustito la difesa con il ritorno fondamentale di Pietrangeli, e non ha lasciato nulla al caso come ad esempio lo spostamento della panchina. Il Rimini, rispetto alla tribuna centrale, ha sempre avuto quella di sinistra più vicina alla curva biancorossa, il tecnico del Rimini ambizioso e scaramantico ha scelto quella di destra.

Altra scelta molto importante che ha sollevato dibattiti in riviera è stata quella di rinunciare agli under, il tecnico parla di decisione condivisa con la società.