Tutto aperto alle spalle del Cesena

La matematica dice di aspettare, tutto il resto no. Come si fa a non considerare in serie B il Cesena che a 10 giornate dalla fine vanta 12 punti di vantaggio sulla seconda e 19 sulla terza? Calcoli aritmetici a parte onore a chi ha cannibalizzato il campionato con numeri da capogiro anche riguardo ai gol fatti 60 e quelli subiti 14, 1 in tutto il girone di ritorno. Onore anche alla Torres che non avesse trovato i marziani sul suo cammino avrebbe scritto la storia. Archiviato l'appannamento i sardi hanno inanellato la terza vittoria consecutiva e pazienza se il Cesena ne ha fatte 7.

L'importante è aver recuperato una squadra meritatamente seconda che sta giocando al di sopra di ogni aspettativa. Vince tutto il lato a della classifica nel quale fa irruzione il Rimini. Pure i biancorossi al terzo successo consecutivo hanno gettato le basi per un rush finale da ricordare. Un portiere che para, un centravanti che segna. E il resto mancia. Compresa la semifinale di Coppa quando a Catania quelli di Troise difenderanno l'1-0 maturato al Neri.

La lotta salvezza procede tra colpacci, colpetti e colpi a vuoto. Il ritorno alla vittoria della Recanatese è il dato più importante di giornata. Una botta di vita all'interno di una crisi che sembrava senza fine. Segnali negativi da Olbia che una volta ripreso il Gubbio con gol di Nicola Nanni regala rigore e partita nel recupero. Positivi invece dalla Fermana che rimonta l'Entella, va vicino a vincerla e domenica riceve l'Olbia per una specie di spareggione.