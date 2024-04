U17: Tropical Coriano batte San Marino Academy e vince il campionato

Grazie al successo sull’Academy San Marino per 3-0, con due turni di anticipo la squadra Allievi Under 17 provinciale del Tropical Coriano ha vinto il campionato. Nel primo tempo in cui la squadra di Bianchi crea di più, arriva il gol di Fucci che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Massari, con un tiro con palla sotto la traversa.

Nella ripresa le reti di Markeci e Foschi che dribbla tutta la difesa, entra in area e chiude la partita. Ultimo match stagionale domenica a Coriano contro il Santarcangelo, unica formazione ad avere battuto il Tropical Coriano (riposo nell'ultimo turno).

“E’ stata una bella stagione, il Tropical Coriano è stata una piacevole scoperta per me che venivo dallo United Riccione, sia come società sia per il gruppo formato da 2007 e sei 2008 che non conoscevo affatto: i 23 ragazzi si sono impegnati con grande passione, sono stati sempre presenti agli allenamenti – spiega mister Tomas Bianchi -; con il passare delle settimane sono cresciuti e hanno preso consapevolezza dei loro mezzi e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Spero nella prossima stagione di poter continuare il lavoro con questi gruppo”.