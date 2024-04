Ubaldi nel recupero fa esplodere il Neri: Vis Pesaro battuta 1-0

La testa di Ubaldi in pieno recupero fa saltare il banco e apre la festa Rimini. Sfortunata la Vis, una buona Vis, la prima di Roberto Stellone che il pari se lo sarebbe meritato tutto. Sinistro incrociato di Peixoto, con Colombi che controlla apre il derby dell'Adriatico.

Il Rimini risponde con Morra che addomestica, si gira, ma conclude debolmente in direzione Neri. Un colpo e un colpo, Obi innesca Rossetti, deviazione sporca poco lontano dal palo. Occasionissima Rimini, Capanni se la mette sul destro e parte una sberla che Neri e traversa respingono al mittente.

Prima parte di ripresa con squadre non pervenute, tanto da favorire l'aria di un pari che in realtà non servirebbe né di qua e né di là. Il Rimini prova a scrollare la partita, Lamesta accende in neo entrato Delcarro, conclusione bloccata da Neri. Si arriva direttamente al minuto 88: la Vis vede il colpaccio grazie a un missile di capitan Di Paola che però spacca la traversa e come spesso succede basta cambiar lato e cambia anche il destino della serata. Semeraro la mette, Ubaldi converte. E' l'apoteosi di una serata tutta riminese, Di Paola al tramonto ci va ancora a tanto così, ma appunto non era serata.