E' ufficiale, Filippo Berardi è un nuovo giocatore dell'Ancona-Matelica. L'esterno offensivo della Nazionale Sammarinese, 24 anni, ha giocato nelle ultime due stagioni, nel girone C della serie C con la maglia della Vibonese. Nell'ultimo campionato, ha totalizzato 24 presenze, segnando 3 gol. "Sono contento della mia scelta - ha dichiarato Berardi - non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura".