Ufficiale: la UEFA cancella la regola del gol in trasferta

Passo storico a livello regolamentare e che sarà applicato per la stagione 2021/2022 a partire dalla partite di luglio. Il comitato Esecutivo della UEFA ha cancellato la regola del gol che vale doppio in trasferta per le Coppe Europee in caso di parità. La regola era in vigore dal 1965 e già da tempo ci si interrogava sulla sua possibile abrogazione. L'applicazione della nuova regola varrà per la Champions League, Europa League e Conference League e per tutte le competizioni della UEFA per club. Quindi in caso di parità di reti al termine della doppia sfida, si procederà con i supplementari ed eventuali calci di rigore. Per fare un esempio concreto. La storica semifinale di Champions League del 2003 tra Inter e Milan, terminata 0-0 nella gara di andata e 1-1 in quella di ritorno con qualificazione dei rossoneri per il gol in trasferta sarebbe proseguita ai supplementari.