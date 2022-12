Questa sera Cpiace ore 20.10 celebra la Reggiana campione d'inverno. Si parlerà anche delle dimissioni del Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli arrivate subito dopo la bocciatura della riforma del campionato di Serie C. In studio per l'ultima puntata del 2022 di Cpiace l'ex tecnico dell'Imolese Mauro Antonioli e collegato via skype il giornalista della Gazzetta dello sport specializzato sulla serie C Nicola Binda. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace dopo la puntata di questa sera tornerà lunedì 9 gennaio 2023.