Un sammarinese in semifinale play off: il Ds Pelliccioni col Catanzaro

Il Catanzaro legittima la qualificazione e affronterà il Padova nella semifinale play off. Gli undicimila spettatori hanno trattenuto il fiato dopo soli 54 secondi, quando Grandolfo mette Bussaglia nelle migliori condizione per fare male, Branduani in uscita salva i giallorossi. Scampato il grosso pericolo la partita si assesta, e il Catanzaro confeziona una grande chance con Sounas che lancia Biasci nello spazio, l'attaccante scavalca Loria in uscita ma la conclusione termina fuori di un soffio. La coppia si rifà poco dopo. L'azione del vantaggio del gol del Catanzaro è viziata da un possibile fallo a centrocampo, Sounas serve Biasci, che sterza mette a sedere un paio di uomini poi conclude in buca d'angolo con il destro. Nella ripresa altre proteste Monopoli per il gol annullato a Borelli, fallo, secondo il direttore di gara, di Hamlili su Martinelli. Una delle firme su questa qualificazione Catanzaro, è sicuramente quella di Branduani, sontuoso su Mercadante e fortunato sul pallonetto più casuale che cercato di Hamlili che si stampa sulla traversa. Il Monopoli di Colombo avrebbe meritato almeno il pareggio, ma non c'è più tempo, festa giallorossa. Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, Catanzaro batte Monopoli 1-0.