Una Fermana tutto cuore riprende l'Entella (1-1)

Entella - Fermana

Ultima, non morta. La Fermana la riprende in casa di un'Entella invece troppo morbida. E' proprio il portiere di Chiavari a intervenire per primo su Giovinco. Poi sono i padroni di casa a prendere la regia della partita, il sinistro di Zappella chiama Furlanetto alla risposta. Prima dell'intervallo l'occasione più bella di tutto il primo tempo c'è l'ha Embalo, la traversa gli nega il primo gol tra i professionisti. Ripresa, Gallo alza il baricentro, Furlanetto è presente sul tiro di Petermann. Dall'angolo sul secondo palo c'è Giovannini che conclude in qualche modo senza rimediare granché. Passa l'Entella al minuto 63: la mette Eleuteri, la difesa si ingolfa e non pulisce, il flipper lo risolve Giovannini. Botta tremenda, ma non decisiva, Fermo riemerge subito: De Lucia vola sul vispissimo Giovinco. La frustata improvvisa e alta di Petermann è l'ultima cosa di casa, poi la disperazione Fermana fa la differenza. Minuto 93, nel traffico il tocco di Forti regala il pari a Protti. E all'ultimissimo respiro potrebbe essere anche qualcosa in più quando Giovinco trova lo spazio per calciare e De Lucia salva l'1-1.