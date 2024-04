L'espulsione del tecnico Cassani

Il Giudice Sportivo di Serie D ha squalificato per quattro giornate l'allenatore del Victor San Marino Stefano Cassani, espulso giovedì scorso nell'infrasettimanale con la Sammaurese, "per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara". Cassani rientrerà dalla squalifica per l'ultimo turno di campionato, che il Victor disputerà in casa contro il Borgo San Donnino. Un turno di stop anche per l'attaccante D'Este, espulso subito prima.