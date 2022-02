Victor al 3° posto, le parole di Gaudenzi e D'Amore

Intervista a Mattia Gaudenzi e Gianni D'Amore

Primo gol in campionato per il trequartista del Victor San Marino Mattia Gaudenzi, che dopo la sosta ha ritrovato una maglia da titolare e fornito due ottime prestazioni, coronate dal gol vittoria odierno: "È una grande emozione, forse arrivato un po' tardi ma sono contento. Spero sia il primo di una lunga serie".

"Partita difficile ed equilibrata - aggiunge il tecnico Gianni D'Amore - su un campo difficile per entrambe le squadre, il terreno non era perfetto. Siamo stati bravi a sbloccarla e a portarla fino in fondo senza subire grosse occasioni. Era fondamentale vincere e superare il Diegaro, era l'unico scontro diretto di oggi e quindi valeva doppio. I ragazzi lo sapevano, ne avevamo parlato e sono stati bravi a farla loro".