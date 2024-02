Victor; con il Carpi tutti a disposizione

Stefano Cassani

All'andata non ci fu partita. Gara a senso unico e vittoria meritata per 3-1 della formazione di Serpini che poi però rallentò perdendo quota. Ma i valori alla lunga vengono fuori e questo Carpi costruito per vincere il campionato adesso è li a soli 3 punti dal Ravenna. Saranno 95 minuti chiave per entrambe, le due squadre arrivano a questo big match con umori e colori opposti : grigio-scuro quello dei sammarinesi, provenienti da due sconfitte consecutive e ombre societarie, chiaro e patinato quello degli emiliani che hanno alle spalle 12 punti in 4 giornate e il Ravenna nel mirino.

Cassani dovrà mandare qualcuno in tribuna, tutti a disposizione con il rientro dal primo minuto di Nicholas D'Este che farà coppia con Arlotti. Il tecnico torna all'antico con De Queiroz al centro della difesa in coppia con i due under Berolotti e Onofri davanti a Pazzini, a proposito grandi congratulazioni al portiere diventato oggi papà di una bambina. A centrocampo Tommaso Benvenuti e Gramellini under sugli esterni, con Sabba, Lattarulo e Haruna. Nel Carpi fuori per infortunio il forte centrocampista Bouhalj, il difensore centrale Marco Maini e l'esterno destro Filippo Sabattini. Sono attesi circa 200 tifosi biancorossi. Si gioca ad Acquaviva alle 14.30 arbitra Carlo Virgilio di Agrigento

Nel video l'Intervista a Stefano Cassani allenatore Victor San Marino