Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha squalificato per 2 giornate il difensore del Victor San Marino Lorenzo Lombardi. Il calciatore biancoazzurro era stato espulso domenica nel derby con la Sammaurese per un fallo di reazione al quattordicesimo minuto del secondo tempo. Lombardi salterà la trasferta di domenica a Certaldo e il derby con il Forli in programma domenica 3 dicembre ad Acquaviva.