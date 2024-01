Victor: il Ravenna si deve preoccupare?

l'intervista a Enrico Sabba

Ravenna a + 3 sul Victor San Marino, +7 su Corticella e Forlì, + 8 sul Lentigione e soprattutto + 11 sul Carpi. La squadra di Massimo Gadda ha eliminato la concorrenza più accreditata ed ora alle spalle si ritrova solo una neopromossa che non doveva essere li e soprattutto è l'unica squadra che ha saputo battere i giallorossi in questo campionato. Da oggi in poi, comincia per la squadra di Cassani, già nel mirino di diversi club di altre categorie così come il DS Bollini, un altro campionato. Il Victor era partito per centrare la salvezza senza fiatone, alla seconda di ritorno si ritrova ad un punto dai fatidici 40 individuati da tutti come la canonica quota salvezza.

Il tecnico della Pistoiese Parigi ha parlato ieri di squadra forte, ottimamente allenata e soprattutto spensierata. È di questo, forse, che si deve preoccupare una corazzata come il Ravenna.

Tra i due organici non c'è paragone, ma il Victor è un gruppo coeso e che, arrivato a questo punto, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quello di domenica prossima sarà uno snodo cruciale. Il Victor è atteso dalla delicatissima trasferta di Parma con il Lentigione, il Ravenna è di scena a Sant'Angelo. Sulla carta per i giallorossi è una sfida più semplice.

Lo scontro diretto non è lontanissimo: ottava di ritorno 25 febbraio al Benelli, Ravenna – Victor San Marino. Recuperato D'Este, il tecnico ha ancora maggiori soluzioni. Cresciuto a dismisura Scott Arlotti, il tecnico biancoazzurro potrebbe optare per l'immediato futuro su un trio d'attacco: D'Este, Arlotti, Villanova che ha tutto per regalare quell'ulteriore spinta verso quello che resta ancora solo un sogno. Anche perchè dovesse accadere quello che ancora nessuno giustamente ha il coraggio di dire, a preoccuparsi non sarebbe solo il Ravenna, ma anche e soprattutto la stessa società sammarinese. A proposito. Continuano ad arrivare 'rumors', di nuovi acquirenti. Sarà la volta buona ? E soprattutto saranno all'altezza di questa squadra. Tra qualche giorno sapremo

Nel Video l'intervista al Capitano del Victor San Marino Enrico Sabba