Victor San Marino e Pistoiese si sono ribaltati i fattori

Era il 17 settembre 2023 quando il Victor San Marino affrontò la Pistoiese al Melani, all'epoca la principale candidata insieme al Carpi per la vittoria finale. Terminò 2-1 per gli orange in rimonta, ma al di là della vittoria era palese la sensazione che si trattasse di un'ottima squadra, ovviamente in rodaggio. Un girone dopo i fattori si sono completamente invertiti con il Victor che viaggia a + 9 sulla Pistoiese che nell'ultimo periodo ha raccolto due punti nelle ultime quattro giornate.

Il Victor per principio non sottovaluta nessuno, e non lo farà nemmeno contro una Pistoiese farcita di ragazzi della Juniores, ma è chiaro che il pronostico è nettamente a favore della squadra di Cassani. Il tecnico cambierà qualcosa nel suo scacchiere. Dietro non verrà convocato Tony De Queiroz rimasto vicino alla moglie che ha appena partorito il secondo figlio. Uno tra Lombardi e Tosi formerà il trio con Onofri e De Santis. Davanti potrebbe essere il momento di Villanova dall'inizio che formerà con Arlotti un tandem di finti centroavanti. D'Este è rientrato in gruppo, ma tornerà definitivamente a disposizione domenica 21 gennaio per la sfida di Parma con il Lentigione. A centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Lazzari.

Si gioca domani ad Acquaviva alle 14.30 arbitra Domenico Mascolo di Castellamare di Stabia.