Victor: testa ai play off o già al futuro?

Alla domanda chi sostituirà Stefano Cassani, per le prossime 4 giornate, a tanto ammonta la squalifica per il tecnico espulso domenica nel convulso finale con la Sammaurese, era avanzata l'ipotesi di rivedere in panchina dopo 11 anni, l'ex CT della Nazionale sammarinese, attualmente Direttore dell'Area Tecnica del Victor, Gianpaolo Mazza. Ipotesi più che abbozzata ma poi per il mantenimento degli equilibri si è deciso che siederanno il preparatore atletico Samuele Tomasini e l'allenatore dei portieri Daniele Bobo. Scelta di Mazza solo rimandata? Indubbiamente sarebbe una notizia rilevante rivederlo in panchina a distanza di 11 anni dall'ultima con la sua Nazionale, era il 15 ottobre 2013. La società ha già inoltrato il ricorso per chiedere la riduzione della maxi squalifica inflitta a Cassani.

Un precedente che riguarda il tecnico del Carpi Cristian Serpini fa ben sperare. Stesso numero di giornate per lui, poi ridotte dalla Corte d'Appello da 4 a 2. Ed è la stessa linea che sta percorrendo il Victor San Marino: martedì 9 sapremo se Cassani riceverà lo stesso trattamento. Se così fosse potrà tornare il 21 aprile ad Acquaviva nel derby con l'Imolese.

Fuori per squalifica anche Nicholas D'Este, il centravanti salterà solo la sfida di domani. L'immediato futuro lo capiremo presto. Stefano Cassani già contattato da diverse società di Serie A per cominciare a collaborare nei settori giovanili ha rifiutato l'offerta. Il tecnico vuole continuare a lavorare esclusivamente con la prima squadra e prenderà una decisione sul suo futuro solo a fine stagione.

La nuova società si siederà al tavolo con lui e con il DS Gian Luca Bollini tra qualche giorno per cominciare a programmare la prossima stagione. Bollini, avrebbe parlato con l'entourage di Forlì e Riccione, ma la sua priorità qualora ci siano i presupposti, è quella di restare a San Marino. Prima lo staff tecnico si completerà e prima capiremo quali ambizioni avrà il Victor San Marino per la prossima stagione.

Intanto per le ultime 5 c'è l'obiettivo Play Off da raggiungere più per il curriculum e meno per l'effettiva valenza di questi spareggi da rivedere assolutamente. LND non può continuare a far spendere soldi a società per un'appendice di campionato che non assegna alcuna promozione, con la naturale e logica conseguenza di un relativo interesse da parte dei club.