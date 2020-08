VIS PESARO Vis Pesaro, preso l'attaccante Federico Benedetti dal Trestina Lo scorso anno in Serie D ha siglato 5 gol e fornito 6 assist

Vis Pesaro, preso l'attaccante Federico Benedetti dal Trestina.

La Vis Pesaro continua il mercato estivo e, dopo i colpi Marchi e Gelonese, acquista l’attaccante Federico Benedetti. La giovane punta, classe 2001, arriva in prestito dal Trestina, società militante in Serie D, con diritto di riscatto a favore della Vis.

Benedetti è un bomber in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco. È cresciuto nel settore giovanile del Perugia e la scorsa stagione con la maglia del Trestina ha disputato 25 presenze in Serie D, girone E, segnando 5 reti e fornendo 6 assist. È stato anche titolare della Rappresentativa Serie D, la quale avrebbe dovuto partecipare al torneo di Viareggio in programma a marzo, poi rinviato causa Covid.

Ecco le sue prime parole ai microfoni della società: “Sono molto contento del mio approdo alla Vis Pesaro, una società molto ambiziosa. Ci speravo nel salto di categoria e ora spero che possa andare tutto per il meglio. Entro a far parte di un gruppo di giocatori veri e nel reparto offensivo ho tanti compagni da cui imparare e prendere spunto. Io da parte mia ce la metterò tutta: starà solo a me far vedere alla Vis Pesaro il mio valore”.



I più letti della settimana: