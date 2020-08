SERIE C Vis Pesaro, preso Pezzi. Borozan: "Il mercato è appena iniziato" Tra le regine del mercato in Serie C c'è sicuramente la Vis Pesaro che, dopo gli arrivi di Marchi e Gelonese, ha ufficializzato anche l'ex Carpi Enrico Pezzi. “E non è finita qui” - ha detto il DG biancorosso.

Ettore Marchi e Luca Gelonese sono stati i primi botti del mercato della Vis Pesaro, Enrico Pezzi è il volto nuovo della società biancorossa. L'ex capitano del Carpi – 51 presenze tra B e C - ha firmato un biennale ed è pronto a dare una mano a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Direttore Generale, Vlado Borozan.

L'ultima stagione - “mozzata” dalla pandemia – ha visto la Vis salva senza passare dai play-out, evitati per un solo punto. Per il nuovo campionato, però, alzare l'asticella è d'obbligo ed anche i nuovi acquisti sembrano essere intrigati da un progetto sicuramente ambizioso. Fino a questo momento sono 3 i colpi fatti registrare da Pesaro: Marchi, Gelonese e Pezzi, come detto. Ma è un mercato che è appena iniziato, i tifosi della Vis possono dunque continuare a sognare.

Nel servizio l'intervista a Vlado Borozan, DG Vis Pesaro

