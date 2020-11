Vis Pesaro: si è dimesso Vlado Borozan

La società Vis Pesaro 1898 rende noto che Vlado Borozan ha deciso di dimettersi dal ruolo di Direttore Generale. Vlado Borozan ci tiene a salutare tutta la piazza e i tifosi con un messaggio: “Con la presente comunico di aver rimesso in data odierna il mio mandato nelle mani del Presidente Ing Mauro Bosco. La mia decisione è definitiva ed irrevocabile. Sono il principale responsabile di questo momento che sta vivendo la Vis Pesaro 1898.

Ringrazio i Presidenti Bosco e Ferri, dipendenti, calciatori e collaboratori e tutti i tifosi per avermi dato una grande opportunità e per avermi fatto vivere questa grande esperienza. Ho lavorato con onestà, serietà e totale dedizione per la causa. Non voglio commentare nulla ma dico solamente che il mio orgoglio è e sarà sempre superiore a tutto. La faccia l’ho sempre messa. Così me lo hanno insegnato. Vi saluto e vi abbraccio tutti. Ancora grazie e Forza Vis! Sempre!”.