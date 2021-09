BUFERA FEDERCALCIO Assemblea FSGC, Murata: "Nessuna votazione di fiducia o sfiducia era prevista all'ordine del giorno"

Il direttivo del Murata precisa, in merito all'assemblea federale della FSGC del 20 settembre, che questa era stata convocata con l'ordine del giorno “Aggiornamento sul procedimento Penale a carico dei Dirigenti della FSGC”. "Dopo un approfondito esame dei fatti, - scrive la squadra - si è proceduto alla discussione, ma l’Assemblea - e quindi la società Murata - non si è espressa in merito alla fiducia o sfiducia dei membri del Consiglio Federale attraverso una votazione, perché la stessa non era prevista all’ordine del giorno".

