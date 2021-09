CALCIO SAMMARINESE Bufera FSGC; Il consigliere Matteo Rossi invita a tutelare l'immagine di San Marino Dura presa di posizione del consigliere di Npr sulla vicenda giudiziaria che hanno coinvolto i vertici della FSGC

Una settimana dopo il rinvio a giudizio dei vertici della Federcalcio Sammarinese, la vicenda continua a tenere banco negli ambienti sportivi e non solo. Una questione particolarmente delicata e sulla quale è intervenuto in Consiglio Grande e Generale, il consigliere di Npr Matteo Rossi. Intanto sale l'attesa per il Consiglio Federale in programma lunedì prossimo, con all'ordine del giorno le recenti vicende giudiziarie. Nella stessa giornata, dovrebbe essere convocato anche un Comitato Esecutivo del Cons al quale dovrebbe partecipare anche il Segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini. Sarà l'occasione per approfondire la vicenda e fissare la data per il prossimo Consiglio Nazionale con i presidenti delle Federazioni Sportive chiamati a pronunciarsi sulla possibilità o meno di un eventuale commissariamento. Appuntamenti che sicuramente faranno maggiore chiarezza sulla questione in oggetto anche se il consigliere Rossi, invita le parti in causa a fare un passo indietro per salvaguardare l'immagine del calcio sammarinese.

Nel video l'intervista a Matteo Rossi, consigliere Npr



