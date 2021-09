Compensi FSGC: rinviati a giudizio Marco Tura e Luigi Zafferani

Sono stati rinviati a giudizio per concorso in amministrazione infedele continuata il Presidente della FSGC Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani, I due dirigenti sono accusati di aver determinato l'erogazione, in violazione di legge, di un compenso mensile ai membri del Consiglio Federale di circa 1.000 euro al mese nel periodo tra il 10 aprile 2017 e il 16 settembre 2019, quando il Cons ha sollecitato la sospensione dei pagamenti. La somma erogata, stando all'accusa, ha causato un danno al patrimonio della stessa Federazione. Il rinvio a giudizio arriva dopo una denuncia presentata da Alan Gasperoni attraverso l'avvocato Achille Campagna.