La prima storica volta della Virtus: neroverdi campioni di San Marino

Virtus - Tre Penne: gli highlights della partita

Storia è fatta per la Virtus. Nel sessantennale dalla nascita, Acquaviva conquista suo il primo Campionato Sammarinese. E lo ha fatto lottando, soffrendo fino all’ultimo minuto dell' ultima partita. In particolar modo fino all’87’ quando Alessandro Golinucci ha infilato nella porta di Migani il “gol scudetto”. Un match che sembrava stregato, con il Tre Penne che ha dato battaglia. E, quando lo spareggio era sempre più vicino, ci ha pensato uno dei “protagonisti nascosti” della super stagione neroverde. Per la Virtus è un successo doppiamente storico: campionato e prima partecipazione alle coppe europee, passando dalla porta principale, quella più bella, quella della Champions League.



Nel primo tempo il Tre Penne ci prova in ripartenza, ma le occasioni sono tutte della Virtus: Rinaldi sfiora la punizione di Buonocunto, costringendo Migani a distendersi. Si fa vedere anche capitan Battistini che si invola sul lancio di Montanari ma non riesce a superare l'estremo difensore neroverde. Fuori per questione di centimetri, invece, il destro dal limite di Angeli. Primo tempo che si chiude a reti inviolate, ripresa che si apre con la chance più nitida per andare in vantaggio. Battistini atterra Tortori in area e il direttore di gara indica il dischetto. Buonocunto opta per la soluzione centrale, Migani si tuffa ma con i piedi strozza l'urlo in gola dei giocatori e dei tanti tifosi presenti ad Acquaviva. La Virtus accusa il colpo del rigore sbagliato, il Tre Penne prova ad approfittarne: Badalassi calcia due volte in diagonale, con il destro e con il mancino. Stesso risultato: Passaniti si accartoccia e blocca. Il mondo potrebbe crollare sotto i piedi dei neroverdi quando Nigretti e Badalassi arrivano a tu per tu con Passaniti: il 28 però non serve il capocannoniere del campionato e non fa male con l'esterno. Scampato pericolo, la Virtus prova a riprendere coraggio: regalo di Barretta, Angeli ha sui piedi la palla – pesantissima – dell'1-0 ma Migani si immola e salva il risultato, poi Buonocunto tenta il “lob” fuori misura. Il tempo passa e la tensione aumenta.

Ci vorrebbe la giocata di un singolo per sbloccarla, e questa arriva con la mezz'ala di quantità: Alessandro Golinucci fa prima il Tortori passando in mezzo a 2, e poi il Buonocunto prendendo in controtempo un incolpevole Migani. La sfera entra, tutta Acquaviva esplode. Ad oggi – 20 aprile 2024 - la Virtus è detentrice dei 3 trofei del calcio biancazzurro: Supercoppa, Coppa Titano e Campionato Sammarinese.