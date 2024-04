La Folgore sbriga lo spareggio in un'ora: 2-0 al Fiorentino

La Folgore non fa calcoli sul fatto che le basterebbe un pari, scende in campo per blindarsi l'accesso ai quarti e in un'ora di gioco ha già sbrigato lo spareggio: 2-0 al Fiorentino e Falciano che entra in griglia playoff, dove troverà La Fiorita per un doppio confronto nel quale, stavolta dovrà per forza uscire vincitrice, nei 180'.

Lasciati i primi attacchi ai rossoblu, la Folgore prende presto campo: Pancotti dalla mezzaluna e respinta di Benedettini, ed è sempre lì che, dopo l'errore di Costantini, Bernardi e Fasan organizzano la conclusione di Cateni, che trova la base del palo.

Si va diretti alla mezz'ora e Pancotti ci riprova con una punizione da lontano, qui Benedettini vola a deviarla sulla traversa per poi bloccare a rimbalzo. Sul ribaltamento Abouzziane rientra dalla fascia per un destro neutralizzato da Venturini, contro ripartenza e la partita si sblocca: Sartori dalla bandierina per l'incornata di Bernardi, stavolta i guanti di Benedettini si piegano e la Folgore è avanti.

Obbligato a farne due il Fiorentino trova coraggio, coi pochi pericoli dalle punizioni di Abouzziane: Gimenez inzucca debolmente e la consegna a Venturini, con la ripresa Costantini, sempre di testa, non capitalizza l'uscita a mezza strada del portiere. L'occasionissima da pari però arriva su un'avanzata centrale di Costantini, sullo scarico Salemme incrocia rasoterra mancando di niente la buca d'angolo.

Così, nel giro di qualche minuto si passa dalla possibile riapertura del discorso al sipario calante: Pancotti varca sornione il limite e affonda su Bottoni, forzandogli lo sgambetto da rigore. Dal dischetto Sartori è spiazzante per il suo 3° gol in tre partite col Fiorentino, che a questo punto, benché sia ancora il 62°, crolla sotto la consapevolezza di doverne fare tre, per passare. Infatti nel prosieguo succede poco, una punizione alta di Sartori e un paio di mezze occasioni da traversone: su quello di Salemme flipper tra Sartori e Abouzziane e palla tra le braccia di Venturini, su quello di Pancotti Calzolari anticipa di testa Simeoni, con brivido da possibile autogol.