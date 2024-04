Lo 0-0 tra Murata e Tre Fiori lascia tutto aperto ma sorride ai bianconeri. Il San Giovanni sorprende il Cosmos 2-1

Per tutta la stagione Murata e Tre Fiori hanno viaggiato sul filo dell'equilibrio: per punti - 59 a 57 - gol fatti, risultati. E l'andata dei quarti di finale dei play-off ha confermato ciò: dalla ruota di Acquaviva esce uno 0-0, così come era successo nella dodicesima giornata di regular season. Ma è un pareggio che sorride ai bianconeri, quinti in classifica ed ora più vicini alle semifinali. Al ritorno infatti il Murata avrà due risultati su 3 a disposizione, il Tre Fiori dovrà necessariamente vincere per andare avanti. Primo tempo bloccato, che concentra le sue emozioni in un minuto: prima ci sono le proteste veementi del Murata. Tomassoni e Varrella confezionano la frittata, l'ex Cecconi si avventa sulla sfera e si scontra con Nardi. Per il direttore di gara non c'è nulla e si può proseguire. Ad evitare la beffa, poi, ci pensa Elia Benedettini: sul ribaltamento di fronte Bernardi si presenta a tu per tu, ma l'estremo difensore sammarinese sbarra la strada. Finale di frazione favorevole al Murata: Affonso sguscia e strozza il destro dal limite, che si perde sul fondo. L'occasione più importante poco prima del duplice: il rimpallo tra Echel e Rizzo favorisce Cecconi che si divora il possibile 1-0, anche se c'è un tocco impercettibile ma decisivo di Nardi.

Nella ripresa la paura di perdere la fa da padrone, e di occasioni ce ne sono pochissime: Giaretta ci prova da lontanissimo, Nardi blocca in due tempi il tentativo potente ma centrale. Altre proteste in pieno recupero: Echel aggancia in area e finisce a terra dopo un contatto con Tomassoni. Anche in questo caso l'arbitro William Villa lascia correre. Il primo round va in archivio con un nulla di fatto: martedì sera a Montecchio arriverà il verdetto definitivo.

Nell’altra gara dei play-off il San Giovanni sorprende il Cosmos 2-1. Per i rossoneri i gol di Aprea su rigore e Robba. Momentaneo pari di Zulli.