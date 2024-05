Come fare a...? Apre un “Punto di facilitazione digitale” per i sammarinesi

Dal 15 maggio sarà attivo un “Punto di facilitazione digitale” alla sede della Direzione generale della Funzione Pubblica, in via della Capannaccia 13, in Città. Offrirà ai cittadini formazione e supporto nell’utilizzo dei servizi on line dell’Amministrazione, come, per esempio, il pagamento dell’illuminazione votiva, la prenotazione telematica o la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. In una prima fase di sperimentazione, il Punto sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30; per poter accedere è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 0549-882837, dalle 8:15 alle 14:15, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo facilitatoredigitale@pa.sm

“Auspico che l’attivazione del Punto di Facilitazione Digitale - dichiara il Direttore della Funzione Pubblica Manuel Canti - sia solo il primo passo per la concretizzazione di un progetto più ampio che mira all’apertura di una rete di Punti di Facilitazione Digitale sul territorio, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori e delle Giunte di Castello, con le quali sono già stati avviati i necessari contatti ed i confronti preliminari. Ciò allo scopo di accrescere i servizi a beneficio dell’utenza e favorire una più ampia partecipazione al processo di progressiva digitalizzazione in atto, consentendo di cogliere appieno i benefici derivanti da tale trasformazione”