San Marino ed il legame con la Terra Santa, incontro con padre Ibrahim e prof Oliviero

Nel video l'intervista a Cinzia Casali, Presidente Associazione Progetto Sorriso.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato ieri Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa, a San Marino per un convegno organizzato dall'associazione Progetto Sorriso. L'incontro ha assunto particolare rilievo per la profonda testimonianza sul dramma crescente di Gaza e di tutta la Cisgiordania. Sottolineata la posizione di San Marino, recentemente espressa – così come si legge in un comunicato della Segreteria agli Esteri- nell’ambito delle Nazioni Unite.

Ad affiancare Padre Ibrahim a San Marino, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, profondo conoscitore della questione mediorientale, entrambi relatori di un incontro promosso dall'associazione Progetto Sorriso “I cristiani e la Terra Santa”.

