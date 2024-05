Anche San Marino celebra la Giornata mondiale delle api

Se non esistessero loro, non esisteremmo nemmeno noi. Le api da oltre 30 milioni di anni sono fondamentali per la biodiversità e la vita, essenziali anche per la sopravvivenza della nostra specie: impollinano oltre due terzi delle colture destinate alla nostra alimentazione. Furono le Nazioni Unite nel 2017 a istituire la Giornata mondiale delle api, lanciando l'allarme: in 30 anni la loro popolazione mondiale si è ridotta del 36%.

Sono minacciate soprattutto dai prodotti chimici usati in agricoltura, come pesticidi e insetticidi. “Vorremmo ricordare l'importanza di tutelare gli impollinatori non solo parlandovi di declino e mortalità – commenta la Cooperativa apicoltori sammarinesi – ma soprattutto di bellezza, passione, emozione.

Della gioia mista a paura che si prova a sentirsi avvolti da uno sciame, dello stupore nel vedere come un’ape e un fiore riescano ad entrare in armonia. Occorre solo aprire meglio gli occhi e guardare – conclude – per osservare questa magia”.

L'ambiente adatto è sicuramente il Bioparco apistico di San Marino, nato nel 2021 a Montecchio. Non solo luogo di conoscenza e divulgazione, ma anche un rifugio per la tutela e la conservazione dell’ape autoctona, l’Apis mellifera Ligustica. “E' importante sensibilizzare e coinvolgere la comunità nel promuovere pratiche agricole sostenibili e nel creare habitat favorevoli per gli insetti impollinatori – commenta il segretario al Territorio Stefano Canti –. Piantare giardini fioriti, creare corridoi ecologici e ridurre l’uso di pesticidi nocivi può fare la differenza nel garantire un futuro prospero per le api e per il nostro territorio”.