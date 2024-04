Calcio: San Marino cede al Lussemburgo, non basta la doppietta di Elisa Terenzi

La prima storica nazionale femminile di San Marino è tanto cuore e voglia di fare anche nell'ultima partita del Torneo di Sviluppo della UEFA contro il Lussemburgo. L'emozione della prima volta, devo però fare i conti anche con le fatiche di tre gare in una settimana. Alla fine le Titane cedono 6-2, con il rammarico di averla sbloccata per prime e ripresa nel corso del primo tempo. Ci mette meno di due minuti la squadra di Giacomo Piva a segnare l'1-0. Elisa Terenzi si conferma ottima realizzatrice anche con la maglia della nazionale. Tocco di esterno sull'uscita del portiere e San Marino avanti 1-0. Grande soddisfazione per la numero 10 e per tutto il pubblico, un po' di tutte le età ad Acquaviva. Il Lussemburgo la pareggia dopo 4 minuti con Federica Morvilli, la numero 9 ribadisce in rete la ribattuta di Mastronardi. La nazionale di Cristina Correia la ribalta al 27' con Hanna Dietrich che sfrutta una punizione dalla distanza per firmare il 2-1 che vale il sorpasso. Le ragazze di San Marino sono toste e la nuova parità non è poi così lontana. Elisa Terenzi conferma tutte le sue qualità tecniche. L'attaccante biancoazzurra scappa via e non ci pensa su due volte, pallonetto al portiere da fuori e doppietta, che vale il quinto gol in tre partite. Il calcio è materia strana e tre minuti più tardi non stupisce l'occasione di Anna Benedettini salvata da Schroeder. Materia strana, dicevamo, e allora ci sta che dal possibile 3-2 San Marino si passi al 3-2 Lussemburgo con Jenny Jorge Magalhaes che sfonda sulla destra e firma il nuovo sorpasso. In chiusura di tempo San Marino potrebbe tornare in parità, altra parata del portiere e Lussemburgo avanti all'intervallo.



Nella ripresa la fatica si fa ancora più sentire e il Lussemburgo segna altre tre reti. Al quarto il 4-2 di Hannah Dietrich che di forza s'infila centralmente e deposita in rete. Al decimo, Federica Morvilli firma la personale doppietta, sul pallone rimasto in area dopo la deviazione di Mastronardi. Il definitivo 6-2 è una perla di Leila Redzovic con un gran tiro dalla sinistra. Il Lussemburgo vince 6-2 contro la prima nazionale femminile. Una settimana storica per il calcio sammarinese, che conclude segnando in tutte e tre le partite almeno una rete e con un successo ai calci di rigore. Nella settimana del calcio femminile, anche da segnalare il debutto internazionale di un altro arbitro sammarinese nel Torneo di Sviluppo della UEFA, Elisa Cecchetti, primo assistente contro il Lussemburgo, per un altro gol segnato dal calcio del Titano.