Sentiamo Marco Tura

Allo stadio di Acquaviva per assistere alla partita della Nazionale Femminile Under 16 che ha centrato la prima storica vittoria in campo internazionale, il presidente della FSGC Marco Tura ha parlato anche del Victor San Marino. "La squadra ha fatto due stagioni strabilianti. Intorno alla nuova società ci sono strane voci ma quel che sarà il futuro lo vedremo. In questi due anni, giocatori e staff tecnico hanno fatto cose eccezionali".

sentiamolo