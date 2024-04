Stefano Ceci lascerà il Tre Penne a fine stagione

Con un post su facebook Stefano Ceci ha ufficializzato che, al termine della stagione, non proseguirà il suo percorso con il Tre Penne. "Dopo 10 anni e mezzo, - scrive - suddivisi in 2 cicli differenti, con un contratto in scadenza giugno 2025, 8 partecipazioni europee, 6 finali fra campionato coppa e super coppa e 3 scudetti vinti, al termine della stagione ho deciso che non proseguirò il mio percorso con il Tre Penne .. abbiamo da qui al termine un altro obbiettivo da raggiungere insieme !! Sempre Forza Tre Penne".