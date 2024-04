San Marino, ai rigori la prima storica vittoria

C’è l’Estonia nella seconda assoluta per la Nazionale sammarinese di calcio femminile under 16. La nazionale estone e’ stata sconfitta per 3-2 dal Lussemburgo a tempo scaduto nella gara d’esordio. Inizio propositivo della nazionale biancazzurra, Elisa Terenzi giocata sontuosa, solo il palo a negargli la gioia del gol. Poco dopo è ancora la numero 10 di San Marino a spedire in porta su punizione, sulla respinta del portiere estone Kozljajeva interviene Asya Yazici a cui non riesce il tap in vincente. Si vede l’Estonia intorno alla mezz’ora. Dal corner, riceve Parnik in sospetta posizione di fuorigioco, sulla sua girata blocca Forcellini.

Ordinata, spigliata, attenta e determinata la squadra del CT Piva concede poco o nulla alla nazionale baltica eccezion fatta per l’occasionissima di fine frazione quando Matson in grande velocità si presenta tutta sola davanti a Forcellini, il portiere sceglie benissimo il tempo dell’uscita e sventa la minaccia. All’alba della ripresa il vantaggio con la punizione precisa dalla distanza del capitano Anna Benedettini. Sblocca San Marino ed è un vantaggio meritato. Ancora una grande uscita di Arianna Forcellini in questo caso su Vaarsi permette a San Marino di restare in corsa. Sono addirittura sette i minuti di recupero concessi e proprio al 91esimo Carli nel tentativo di anticipare Vaarsi mette il pallone nella propria porta. Beffa che arriva nel recupero per ragazze di San Marino costrette a giocarsi la vittoria alla lotteria dei calci di rigore.

Le sammarinesi non sbagliano mai, per l’Estonia arriva l’errore all’ultimo rigore. Prima storica vittoria per la nazionale di calcio femminile per 6 a 5.